Более 600 тыс. новорожденных зарегистрировали в центрах госуслуг Москвы за пять лет

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Специалисты центров "Мои документы" в Москвы зарегистрировали более 600 тыс. детей за пять лет. Об этом сообщает на официальном сайте мэра Москвы.

"За пять лет москвичи обратились в офисы "Мои документы" для регистрации рождения детей более 600 тыс. раз. Чаще всего этой услугой пользовались в центре госуслуг района Южное Бутово. За ним по статистике идут офисы районов Кунцево и Можайский, Марьино", - говорится в сообщении.

Услуга "Государственная регистрация рождения ребенка" входит в пакет документов, которые можно оформить в связи с рождением ребенка.

"В настоящее время центры "Мои документы" в Москве работают в новом формате. В связи с обострением эпидемиологической ситуации для обращения в них необходима предварительная запись на портале mos.ru. Ряд услуг доступен без предварительной записи. Кроме того, многие документы можно самостоятельно оформить онлайн", - говорится в сообщении.

Заявители, которые прошли вакцинацию от COVID-19, могут воспользоваться всеми услугами центров без записи. Для этого необходимо показать администратору сертификат о вакцинации от коронавируса или QR-код сертификата.