Более 200 "лечебных" рисунков за пять лет нанесли на деревья в парках Москвы

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Художники Москвы, которые помогают лечить поврежденные растения в парках и на природных территориях, за пять лет действия экологической акции "ПаркАрт", нанесли на деревья свыше 200 рисунков акриловыми красками. Об этом в пятницу написал в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

"Рисунки на деревьях можно встретить во многих парках Москвы. За последние пять лет 100 художников-волонтеров нарисовали более 200 картин на разные сюжеты - от сказочных зверушек до копий произведений великих мастеров", - написал мэр.

Для размещения будущих картин специалисты подбирают деревья с большими вертикальными трещинами-морозобоинами, дуплами и оголенными участками ствола.

"Поврежденные участки тщательно очищают от остатков коры, гнили, лишайников и мха. Обязательно дезинфицируют, а дупла пломбируют специальной смесью. Следующий этап - нанесение 1-2 слоев водоотталкивающей грунтовки. Для рисования используются безопасные и стойкие акриловые краски", - написал мэр.

Об акции

Акция по сохранению зеленых насаждений "ПаркАрт" началась в 2016 году во всех природных парках Восточного округа. В этом году в ней принимают участие более 10 природных территорий.

В ходе акции волонтеры наносят рисунки акриловыми красками на обработанные и пролеченные деревья. Специалисты рисуют на деревьях летом и осенью исключительно с помощью акриловых красок, которые создадут дополнительный защитный слой, но при этом будут безопасны и не проникнут в структуру дерева.