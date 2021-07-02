Около 40% участников "Московского долголетия" хотят продолжать занятия в онлайн-формате

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Около 40% участников проекта "Московское долголетие" хотят продолжать занятия в онлайн-формате, который был введен в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщила в пятницу на сессии Московского урбанистического форума заместитель руководителя департамента труда и социальной защиты населения столицы Оксана Шалыгина.

"Наша задача [в период пандемии] - оставить людей дома, при этом совершить профилактику гиподинамии и уйти от депрессии. <...> Переход в онлайн-формат, который мы совершили, позволил сохранить данную активность и не уменьшить <...> количество получателей, а существенно расширить. Так, с начала года фактически данный проект увеличился в четыре раза, и в настоящее время подключены порядка 80 тыс. человек. И мало того, порядка 40% хотят оставаться в онлайн-формате, это удобно, это быстро, никуда не нужно ездить и можно выбирать тренеров независимо от их местоположения", - сказала она.

Проект "Московское долголетие" сейчас работает дистанционно. Онлайн-занятия в проекте "Московское долголетие" начали проводить в марте 2020 года. Чтобы стать участником и записаться на занятия, нужно заполнить специальную форму на сайте или позвонить по телефону территориального центра социального обслуживания своего района.

О форуме

Московский урбанистический форум в столичном "Зарядье" проходит с 1 по 4 июля. Формат юбилейного, десятого, MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов.

Параллельно состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль проходит онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы транслируют на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/.

ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.