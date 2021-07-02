В Москве число выданных в день патентов мигрантам превысило допандемийный уровень

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Число трудовых патентов, выдаваемых иностранным гражданам в Москве, в мае - июне выросло почти до 4 тыс. в день, превысив допандемийный уровень. В 2018 и 2019 годах по обращениям мигрантов выдавалось порядка 1,7 тыс. патентов в день, сообщил журналистам в пятницу руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов в кулуарах Московского урбанистического форума.

По его словам, в среднем до пандемии ежегодно специалисты оформляли 460-480 тыс. патентов, но 2020 стал первым годом, когда было оформлено и выдано на 30% патентов меньше. "Сейчас такой тенденции нет [сокращения выдачи патентов]. Мы, в принципе, восстановили весь поток, который был а 2019 году. В мае - июне мы превышали среднегодовую статистику любого предыдущего стабильного года - 2018, 2019. Так, мы оформляли от 2 тыс. до 4 тыс. патентов в день, тогда как в более стабильные годы - 1,7 тыс. патентов", - подчеркнул руководитель департамента.

Сейчас власти Москвы действуют исключительно в рамках утвержденного правительством РФ алгоритма: рассматривают все заявки, организуют централизованный набор, вывозные рейсы и последующее оформление патентов.

На этой неделе начата организованная вакцинация мигрантов от коронавируса. "В целом мы все рассчитали под то количество мигрантов, которое находится сейчас на территории Москвы. И в ежедневном режиме мы формируем график. Для того, чтобы у нас не было никаких столпотворений, чтобы мы работали ритмично и чтобы вакцинацию проводили в установленные главным санитарным врачом сроки. К 15 июля в целом должны успеть", - сказал Пуртов в ответ на вопрос о том, достаточно ли имеющихся пунктов вакцинации.

О форуме

Московский урбанистический форум в столичном "Зарядье" проходит с 1 по 4 июля. Формат юбилейного, десятого, MUF 2021 предусматривает офлайн- и онлайн-участие российских и иностранных экспертов. В этом году в работе форума примут участие более 450 спикеров, из них более половины участников встретятся на площадке МУФ в очном формате в специально оборудованных залах деловой программы, еще 191 иностранного спикера подключат к дискуссиям в режиме телемоста. Всего состоится более 90 сессий деловой программы, рассчитанной на российских и зарубежных специалистов.

Параллельно состоится MoscowUrban FEST для всех жителей города, тема фестиваля этого года - "Rе:город. Жизнь в новой эре". Крупнейший в мире урбанистический фестиваль проходит онлайн - лекции звездных спикеров, дискуссии и круглые столы, проходящие в КЗ "Зарядье", организаторы транслируют на сайте https://fest.mosurbanforum.ru/.

ТАСС выступает информационным партнером Московского урбанистического форума.