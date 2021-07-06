Порядок получения статуса предпенсионера упростят в Москве

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Порядок получения статуса предпенсионера упросят в Москве с 12 июля. Теперь получение этой услуги будет доступно исключительно в электронном виде на портале mos.ru, об этом во вторник сообщили пресс-службе столичной мэрии по итогам заседания президиума правительства Москвы.

"Упрощен порядок получения статуса предпенсионера - с 12 июля 2021 года предоставление этой услуги будет осуществляться исключительно в электронном виде на портале mos.ru. Личное посещение центров госуслуг "Мои документы" для этой цели более не требуется. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин", - говорится в сообщении.

Подача заявления на получение статуса предпенсионера осуществляется в максимально простой форме. А все необходимые сведения органы социальной защиты запросят самостоятельно в рамках межведомственного информационного взаимодействия.

Кроме того, срок рассмотрения заявления сократится с шести до трех рабочих дней.

"Уведомление о присвоении статуса будет направляться в "личный кабинет" на портале mos.ru, а сведения, подтверждающие статус предпенсионера, будут автоматически передаваться в информационные системы города для предоставления предпенсионерам мер социальной поддержки", - говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что по решению правительства Москвы предпенсионерам (мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет), сохранены все меры социальной поддержки, которыми они пользовались до изменения пенсионного возраста. В 2019-2020 годы за получением статуса предпенсионера обратились свыше 140 тыс. человек, за I полугодие 2021 года - порядка 44 тыс. человек.