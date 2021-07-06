Московский урбанфорум - 2021 собрал рекордное количество спикеров

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Десятый Московский урбанистический форум (МУФ), прошедший с 1 по 4 июля, собрал на своей площадке рекордное количество спикеров. Об этом сообщает во вторник пресс-служба мэра и правительства Москвы по итогам заседания президиума столичного правительства, на котором были рассмотрены основные итоги мероприятия.

"В связи с распространением новой коронавирусной инфекции форум был организован в смешанном формате - с сокращением числа участников офлайн и подключением спикеров в режиме телемоста, это позволило привлечь рекордное число участников дискуссий за всю историю МУФ - 480 спикеров, что в 1,6 раза больше, чем в 2019 году, в том числе 188 иностранных экспертов из 37 стран мира", - сказали в пресс-службе.

Здесь напомнили, что основной темой форума "Города-суперзвезды. Уроки успешной трансформации" стало обсуждение глобальных вызовов, стоящих перед мегаполисами, обмен опытом и презентация успешных проектов трансформации городов. "В 100 мероприятиях деловой программы МУФ-2021 - дискуссиях, круглых столах, презентациях - приняли участие более 1,2 тыс. экспертов из 18 стран, в том числе представители правительства и руководители регионов России, ведущие международные эксперты и политики, а также четыре мэра зарубежных городов", - продолжили в пресс-службе. Здесь заметили, что трансляции посмотрели более 100 тыс. человек из 75 стран. Работу форума освещали 320 журналистов, представлявших 45 СМИ, в общей сложности в прессе вышло свыше 6,5 тыс. публикаций.

"В рамках фестиваля Moscow Urban Fest, который в этом году проходил в онлайн-формате, состоялось более 70 мероприятий, в них приняли участие 145 спикеров и посмотрели 350 тыс. человек", - проинформировали в пресс-службе. Кроме того, на выставке МУФ-2021 представили ключевые проекты развития мегаполиса.

"В рамках форума правительство Москвы заключило с ПАО "КАМАЗ" и компанией "Роснано" соглашение о создании производства водоробусов на территории города Москвы, ГБУ "МосТрансПроект" и Транспортное агентство Баку подписали меморандум о сотрудничестве в области интеллектуальных транспортных систем", - напомнили в пресс-службе. Было объявлено и о начале реализации программы "Города побеждают диабет", участниками которой стали Московская диабетическая ассоциация, АНО "Московский урбанистический форум", КБ "Стрелка", Молодежный совет столичного департамента здравоохранения и компания "Ново Нордиск".

В пресс-службе отметили, что 2 июля состоялось вручение ежегодной премии городских сообществ MUF Community Awards 2021, победители которой были отобраны в ходе онлайн-голосования на портале mos.ru с 21 по 30 июня, в котором приняли участие свыше 210 тыс. человек.