Высокие ночные температуры ожидают москвичей с 8 июля

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Волна тепла принесет в Москву высокие ночные температуры с 8 июля. Температура воздуха будет достигать 17-24 градуса, что может вызвать тепловой стресс для организма, так как отдыха от жары не будет в течение суток, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Волна тепла, очень жаркая погода, наступает с 8 июля. Выпущено шторм-предупреждение, так как эта погода является опасной. Ночные температуры тоже будут высокими: 8 июля мы прогнозируем ночью 15-17 градусов, дальше температура будет от 16 до 20 градусов, а к воскресенью - уже до 24 градусов. Это будет, что называется, тепловой стресс, потому что человек не сможет без кондиционера отдохнуть, отойти от жары", - предупредил он.

По словам Вильфанда, волна тепла в Московском регионе будет нарастающей. В четверг днем прогнозируется 29-31 градус тепла, в пятницу - 30-32 градуса тепла, в субботу, воскресенье - 28-33 градуса тепла, в понедельник - 29-34 градуса тепла.

Температура, начиная с воскресенья, будет на 7 градусов выше климатической нормы, отметил метеоролог. "Это будет сложная погода. Мощный антициклон, который будет определять эту жаркую погоду, будет длительное время - в начале следующей недели, во второй половине недели. И никаких признаков пока нет, что он начнет разрушаться в ближайшее время", - сообщил Вильфанд.

Ранее Вильфанд сообщал, что волна тепла накроет Москву и Подмосковье с середины недели примерно до 13-14 июля. Температура воздуха будет достигать 32-34 градуса тепла, ожидается повторение июньской аномальной жары.

Волной тепла называется период, когда среднесуточная температура превышает климатическую норму на пять и более градусов в течение пяти дней. Это явление считается опасным, так как оно может негативно влиять на здоровье людей, особенно пожилых.