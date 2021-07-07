Поезда Московской детской железной дороги будут ездить без пассажиров из-за пандемии

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Поезда на Московской детской железной дороге в Кратове с 8 июля будут курсировать без пассажиров, практические занятия для учащихся продолжатся. Об этом сообщили в среду в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД).

"В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Московской области с 8 июля поезда на Московской детской железной дороге в Кратове будут курсировать без пассажиров. Юные железнодорожники продолжат практические занятия по основным железнодорожным профессиям, теорию по которым они изучали в течение учебного года. Ребята будут работать машинистами, помощниками машинистов, дежурными по станции, составителями поездов, стрелочниками, слесарями по ремонту подвижного состава", - сообщили в пресс-службе.

В МЖД отметили, что практика проводится с соблюдением всех противоэпидемических мер. Перед началом смены детям измеряют температуру, выдают защитные маски. Для дезинфекции рук на территории детской дороги установлены санитайзеры.

"С начала эксплуатационного сезона, который в этом году был открыт 8 июня, на МДЖД перевезено около 6,5 тыс. пассажиров", - заключили в пресс-службе.