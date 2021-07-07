Медицинский центр площадью более 3 тыс. кв. м появится на западе Москвы в 2022 году

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Четырехэтажное здание многопрофильного медицинского центра площадью свыше 3 тыс. кв. м появится в районе Фили-Давыдково на западе Москвы в 2022 году. Об этом сообщила в среду пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"Выдано разрешение на реконструкцию здания под многопрофильный медицинский центр площадью свыше 3 тыс. кв. м на западе Москвы. Срок действия разрешения на строительство - до 25 ноября 2022 года. Выданное разрешение позволит застройщику приступить к работам. Объект возведут на Кременчугской улице, д. 3 в районе Фили-Давыдково за счет инвестора", - приводятся слова руководителя Мосгосстройнадзора Игоря Войстратенко.

В четырехэтажном здании медцентра разместятся блоки консультативных кабинетов, гинекологии и маммологии, превентивной медицины, косметологии, эндоскопии, лучевой и функциональной диагностики, восстановительного лечения, хирургический блок, а также дневной стационар, экспресс-лаборатория, административные, технические и служебно-бытовые помещения. Прилегающую территорию благоустроят и озеленят, разобьют газоны, создадут открытую парковку на 21 машино-место. Подъезд организуют со стороны Кременчугской улицы.

"После подачи застройщиком извещения о начале работ будет составлен график проверок медицинского центра. К проверкам привлекут специалистов Центра экспертиз, которые выполнят комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ. Комитет установит контроль за соблюдением строителями противоэпидемических требований", - отметил Войстратенко.