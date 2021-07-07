Оранжевый уровень опасности объявили в Москве из-за жары

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве в среду из-за жаркой погоды. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

При таком уровне опасности имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба. Предупреждение действует до 18:00. По данным синоптиков, днем в Москве ожидается до 31 градуса тепла.

В МЧС рекомендуют не оставаться надолго на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор. Кроме того, следует пить больше воды и не оставлять детей без присмотра в местах купания.