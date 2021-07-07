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"Ленком" отметит 40-летие спектакля "Юнона и Авось" в октябре

На сегодня количество представлений перешагнуло за 1700

МОСКВА, 7 июля. /ТАСС/. Московский театр "Ленком Марка Захарова" отпразднует 40-летие спектакля "Юнона и Авось" в октябре, приурочив юбилейное торжество к дате официальной премьеры постановки. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе театра.

"Первый показ на зрителе спектакля "Юнона и Авось" прошел 8 июля 1981 года. Однако официальная премьера состоялась 20 октября 1981 года. Поэтому именно на октябрь 2021 года запланировано празднование юбилея нашего поистине легендарного спектакля", - сказала представитель пресс-службы театра.

Она напомнила, что режиссер Марк Захаров и сценограф Олег Шейнцис поставили абсолютно новаторский для того времени спектакль на текст Андрея Вознесенского и музыку Алексея Рыбникова. Хореографию создал известный танцовщик и балетмейстер Владимир Васильев.

"Николай Караченцов в образе графа Резанова без дублера выходил на ленкомовскую сцену почти четверть века. Позже графа играл Виктор Раков. Сейчас в образе Резанова на ленкомовские подмостки выходят Дмитрий Певцов, Семен Шкаликов и Игорь Миркурбанов", - перечислила собеседница агентства.

Первой исполнительницей роли Кончиты была Елена Шанина. Затем ее играли Алена Хмельницкая, Инна Пиварс, Анна Большова, Алла Юганова, Анна Зайкова. Сейчас в этом образе предстают Александра Волкова и Алена Митрошина.

"Спектакль "Юнона и Авось" с огромным успехом играли во Франции и США, в Германии и Израиле, в Греции и Дании. На сегодня количество представлений перешагнуло за 1700. Так что эта постановка, без преувеличения, остается визитной карточкой "Ленкома", - заключила представитель пресс-службы.

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