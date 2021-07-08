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Небольшая облачность и до 31 градуса тепла ожидаются в Москве 8 июля

Атмосферное давление в городе составит примерно 757 мм ртутного столба

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. До 31 градуса жары и небольшая облачность ожидаются в Москве в четверг. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет 29-31 градус тепла. В ночь на пятницу температура воздуха может опуститься до плюс 16 градусов.

Ветер слабый. Атмосферное давление составит около 757 мм ртутного столба.

В Подмосковье в четверг температура будет колебаться в пределах плюс 26 - плюс 31 градуса. В ночь на пятницу столбики термометров могут опуститься до отметки плюс 13 градусов.

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