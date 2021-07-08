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Пассажирам метро и МЦК раздают питьевую воду из-за жары

Граждан просят по возможности отложить поездку на общественном транспорте до снижения температуры

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Пассажирам Московского метрополитена и Московского центрального кольца (МЦК) раздают питьевую воду на станциях, где температура превышает 28 градусов. Об этом сообщается в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Сегодня в Москве снова жара! А мы уже раздаем воду на станциях, где температура держится выше 28 градусов. Метро: "Студенческая", "Кутузовская", "Фили", "Багратионовская", "Измайловская", "Ул. Скобелевская". МЦК: "Нижегородская", "Панфиловская", "Окружная", - говорится в публикации.

Пассажиров просят по возможности отложить поездку на общественном транспорте до снижения температуры. "А если ехать необходимо, то не забывайте брать с собой бутылочку воды, носить маску и перчатки", - говорится в сообщении.

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