{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Организаторов концерта Арбениной на теплоходе "РИО-1" могут оштрафовать на 1 млн рублей

На теплоходе выявили грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты

МОСКВА, 9 июля./ТАСС/. Организаторам концерта Дианы Арбениной на теплоходе "РИО-1" может грозить штраф до 1 млн рублей за нарушения мер против COVID-19. Об этом сообщил журналистам главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Андрей Поплавский.

"ОАТИ совместно с транспортной полицией по ЦАО и ГКУ "Организатор перевозок" в ходе проведения рейда по соблюдению ограничительных мер, установленных указами мэра Москвы, выявлены грубые нарушения требований социального дистанцирования и использования средств индивидуальной защиты при проведении концерта Дианы Арбениной на теплоходе "РИО-1". На теплоходе, по визуальной оценке, находилось более 500 человек. Отмечены массовые скопления людей как при посадке/высадке на судно, так и непосредственно на борту теплохода. При этом ПЦР-тесты и QR-коды организаторами не проверялись", - рассказал Поплавский.

За выявленные нарушения ст. 20.6.1 КоАП РФ предусмотрен штраф в размере до 300 тыс. рублей.

"В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток", - говорится в сообщении.

Теги
Пандемия COVID-19
Точность поставленного искусственным интеллектом диагноза в Москве выросла на 7,4%
Во всех московских поликлиниках с начала мая заработала улучшенная версия сервиса
Читать полностью