Станцию московского метро "Смоленская" открыли после капитального ремонта

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Станцию "Смоленская" Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена открыли в пятницу после капитального ремонта.

Станция была закрыта для пассажиров с 22 февраля 2020 года, поезда проезжали ее без остановки.

Заммэра Москвы Максим Ликсутов ранее сообщил, что "Смоленская" стала 17-й станцией, которую капитально отреставрировали в Московском метрополитене с 2010 года. "У нас в преддверии Дня московского транспорта еще один подарок - это открытие после 1,5 лет практически ремонта станции метро "Смоленская", тут поменяли практически все, старались привести станцию в тот изначальный вид, который был, когда ее открыли в 1953 году. Особое внимание было уделено панно, которые посвящены армии. <…> На станции стало больше света, поменяли 50-метровый эскалатор, который прослужит, уверен, еще почти 50 лет; проведены работы на платформе, заменены системы освещения, пожарной сигнализации", - сказал журналистам в пятницу Ликсутов.

Он добавил, что станцией "Смоленская" в будний день пользовались порядка 40 тыс. пассажиров. Заммэра также поблагодарил за совместную работу коллег из Стройкомлекса Москвы и столичного департамента культурного наследия, которые работали над реконструкцией и капитальным ремонтом.

"Станция доступна для пассажиров, она полностью готова. Ряд вещей, такие как кассовые окна были перемещены в истерическое место [вестибюля], где они были в 1953 году. Поэтому те люди, кто любят метро и историю города, увидят станцию в том виде, в котором она была много-много лет назад", - отметил Ликсутов.

Глава транспортного комплекса столицы также поздравил коллег с наступающим профессиональным праздником. "Хочу пожелать всем своим коллегам, которых почти 200 тыс. человек, здоровья, не забыть вакцинироваться и продолжать свою работу на благо города и москвичей", - сказал он.