В центре "Космонавтика и авиация" на ВДНХ впервые прошли церемонии бракосочетания

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Первые церемонии бракосочетания прошли в центре "Космонавтики и авиации" на ВДНХ в Москве. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе управления ЗАГС Москвы.

"Мы открыли подачу заявлений в исторический павильон "Космос" совсем недавно. Несмотря на это, на июль и август молодожены уже подали максимальное количество заявлений, свободные слоты остались только сентябрь. Проект по регистрации брака в популярных локациях столицы активно развивается, и молодожены все чаще выбирают именно такие площадки для бракосочетаний. Это красиво, необычно и является отличным способом удивить гостей", - сказала исполняющая обязанности начальника управления ЗАГС Москвы Светлана Уханева.

В пресс-службе добавили, что в центре "Космонавтика и авиация" прошли первые торжественные церемонии для шестнадцати пар.

"Регистрации брака в центре "Космонавтика и авиация" проходят в подкупольной зоне на фоне вращающейся планеты Земля. Величественный купол высотой 60 метров является визитной карточкой павильона. Несмотря на огромный размер, благодаря уникальной конструкции он кажется очень легким: узкие металлические ребра и сплошное остекление создают ощущение воздушности и не препятствуют проникновению света внутрь павильона", - говорится в сообщении.

После бракосочетания у каждой пары есть возможность ознакомиться с экспозицией павильона и провести свадебную фотосессию. Подать заявление на заключение брака в центре "Космонавтика и авиация" можно онлайн через портал mos.ru и портал госулуг, а также лично во Дворце бракосочетания на ВДНХ. Госпошлина остается прежней - 350 рублей, а при подаче заявления онлайн - 245 рублей.