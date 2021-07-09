В Москве завершилась реконструкция здания бывшей ГЭС-2 на Болотной набережной

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Работы по реконструкции исторического здания бывшей ГЭС-2 на Болотной набережной завершились в столице, сообщила в пятницу пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.

"Завершилась реконструкция исторического здания выведенной из эксплуатации электростанции ГЭС-2, расположенного на берегу Водоотводного канала в центре Москвы. Здесь планируется создать музейно-образовательный комплекс "Дом культуры "ГЭС-2", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что работы по реконструкции велись за счет инвестора. В здании общей площадью 38,8 тыс. кв. метров четыре наземных и два подземных этажа. По его словам, в музейном комплексе планируется разместить арт-центр с выставочными и концертными залами, библиотеку, книжный магазин, кафе и аудиторию на 350 мест с возможностью трансформирования в концертный зал.

В свою очередь председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что по результатам итоговой проверки ведомством выдано заключение о соответствии (ЗОС) объекта требованиям проектной документации, готовятся документы для оформления разрешения на ввод в эксплуатацию.

"По поручению Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на социально значимых объектах. На реконструкции здания бывшей ГЭС-2 Мосгосстройнадзором и специалистами Центра экспертиз проведены совместные проверки, выполнены необходимые лабораторно-инструментальные исследования по качеству работ и применяемых стройматериалов. Проверками были охвачены все этапы реконструкции. Все нарушения застройщик устранял в установленные в предписаниях сроки", - подчеркнул Войстратенко.

Архитектурную концепцию реставрации ГЭС-2 разработала международная архитектурная мастерская Renzo Piano Building Workshop - под руководством итальянского архитектора Ренцо Пиано, автора здания Центра Помпиду в Париже.