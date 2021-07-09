Врачи в Москве ожидают увеличения показателей смертности из-за жары

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Жара усугубляет течение хронических заболеваний и повышает риск летальных исходов, москвичам рекомендовали пить больше воды и носить светлую одежду. Об этом сообщил ТАСС главный врач ГКБ имени Спасокукоцкого Алексей Погонин.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 11:00 8 июля до 20:00 11 июля в Москве ожидается жаркая погода с максимальной температурой воздуха в дневные часы до 33 градусов.

"Видя прогнозы синоптиков, мы в этом году ожидаем увеличение количества обострений хронических заболеваний и повышение смертности", - сказал Погонин.

Он добавил, что тут можно отметить совокупность факторов: жара в любом случае это стресс для организма. Жаркие температуры нагревают город, отсутствие осадков ухудшает качество воздуха - это становится отягчающими факторами. Люди также не сидят на месте - они выходят из прохладных помещений в жару, пьют ледяные напитки, пользуются кондиционерами, что также добавляет стресса организму.

По словам главврача, в целом, чтобы пережить жару в мегаполисе с минимальными потерями, горожанам следует поменять образ жизни: по возможности не выходить на улицу с 12:00 до 17:00, пить больше чистой воды (не менее 1,5 литра) и отказаться от кофе, алкоголя и газированных напитков, носить светлую одежду из легких натуральных тканей и не забывать о головном уборе.

"Также лучше отказаться от фаст-фуда, жирной, острой и тяжелой пищи. Интенсивные физические нагрузки лучше отложить до момента, когда в Москве станет прохладнее. Использовать солнцезащитные средства и постараться поддерживать прохладную температуру воздуха дома и на работе - но не опускать ее ниже 23 градусов", - перечислил Погонин. Он уточнил, что при наличии сердечно-сосудистых, легочных или эндокринологических заболеваний важно пройти консультацию у врача - на период жарких дней он может дать актуальные рекомендации по образу жизни и приему препаратов. В случае плохого самочувствия надо сразу же вызывать скорую медицинскую помощь и не заниматься самолечением.