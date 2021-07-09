Полиция ограничила дорожное движение в районе Патриарших прудов после жалоб граждан на шум

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Сотрудники столичной полиции ограничивают дорожное движение в районе Патриарших прудов в центре Москвы из-за поступающих жалоб на нарушение общественного порядка и заторы. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве в ответ на соответствующий запрос агентства.

"В целях реагирования на поступившие обращения граждан о нарушении общественного порядка и возникновении заторовых ситуаций в связи с прибытием на территорию, прилегающую к Патриаршим прудам, значительного количества транспортных средств, был организован комплекс мер по обеспечению общественного порядка и безопасности дорожного движения", - сказали в пресс-службе.

28 июня муниципальный депутат Пресненского района Виктория Пальгова сообщила, что полицейские стали пускать на Патриаршие пруды только автомобилистов, прописанных в этом районе. По ее словам, решение провести такой эксперимент принято из-за того, что жители района долгое время жаловались на шум. Со своей стороны зампредседателя совета депутатов муниципального округа Пресненский Анатолий Юшин пояснил, что ограничение действует только по пятницам, субботам и воскресеньям после 18:00 мск и не ограничивает движение в будние дни. Он подчеркнул, что на сегодняшний момент это ограничение въезда принято непосредственно ГАИ ГИБДД, это не решение мэра, префектуры или еще каких-то органов.