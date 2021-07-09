Ночной велофестиваль в Москве 10 июля отменили

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Ночной велофестиваль, который должен был пройти в Москве 10 июля, не состоится из-за сложной эпидемиологической ситуации в городе. Об этом сообщили в пятницу в официальном Telegram-канале столичного департамента транспорта.

"Напоминаем, что в связи со сложной эпидемиологической ситуацией ночной велофестиваль, который был запланирован на 10 июля, переносится", - говорится в сообщении.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в Москве "остается смертельно опасной" для многих москвичей, несмотря на внешнее улучшение. По его словам, в столице ежедневно госпитализируют около 1,7 тыс. тяжелых и очень тяжелых больных с COVID-19. При этом около 110 тыс. человек в день в городе прививаются от коронавируса. В ближайшее время число привитых может достичь 3,5 млн.