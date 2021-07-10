Метеоролог предупредил об аномальной жаре до 33 градусов в Москве

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Жара до 33 градусов продлится в Москве минимум до конца следующей недели. Такой температурный фон на 8-10 градусов выше климатической нормы, сообщил ТАСС ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Всю следующую неделю, до конца недели, температура в столице будет высокая - на 8-10 градусов выше средних многолетних значений. Мы ожидаем, что в пределах 31-33 градуса в дневные часы будет и около 20 градусов по ночам", - сообщил он.

По словам Синенкова, температурный фон в выходные в Москве будет также в пределах 31-33 градусов тепла.