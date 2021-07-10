Синоптики предупредили москвичей о желтом уровне погодной опасности

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до плюс 32 градусов ожидаются в Москве 10 июля, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в столице составит от плюс 30 до плюс 32 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до 19 градусов тепла. Ветер северный, 5-10 м/с, атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем будет от плюс 28 до плюс 33 градусов. В ночь на 11 июля температура может опуститься до 16 градусов тепла.

По данным Гидрометцентра, желтый уровень погодной опасности будет действовать в Москве и Подмосковье из-за жары до 16:00 11 июля.