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Вильфанд предупредил об усилении жары в Москве на следующей неделе

По словам научного руководителя Гидрометцентра, жара будет сопровождаться высоким уровнем опасного солнечного излучения
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Жара в Москве усилится в начале следующей недели до 35 градусов и будет сопровождаться высоким уровнем опасного солнечного излучения. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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"Ничем порадовать не могу - жара будет только усиливаться на следующей неделе. Температура будет достигать 34 и даже 35 градусов. Неделя будет по-настоящему жаркая, опасно жаркая", - сказал он.

По словам Вильфанда, усиление жары в Москве до 34-35 градусов днем ожидается со вторника-среды. "Температура на побережье Краснодарского края, в Геленджике, Сочи, будет 28-30 градусов максимальная, что ниже, чем в Москве. Это характеристика, насколько жарко в столице - температура гораздо выше, чем на курортах", - отметил метеоролог.

Вильфанд также сообщил, что с большой вероятностью аномальная жара продлится в Москве до конца следующей недели. Он также предупредил, что жаркая погода в столице будет сопровождаться высоким уровнем ультрафиолетовой радиации.

"В Московской области индекс ультрафиолетового излучения будет достигать 5-5,5 единиц. Это высокий и опасный уровень. Безопасным и комфортным является индекс ультрафиолетового излучения 2 единицы", - пояснил Вильфанд.

Стандарт ультрафиолетового индекса разработан Всемирной организацией здравоохранения, программой ООН по окружающей среде и Всемирной метеорологической организацией. Он указывает на потенциально возможные неблагоприятные для здоровья последствия. Для его характеристики существует шкала от одной до 12 единиц.

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