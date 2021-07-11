Собянин сообщил, что Москва прошла пиковые значения по коронавирусу

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Москва преодолела пиковые значения по коронавирусу, наблюдаются стабилизация ситуации и небольшое снижение заболеваемости. Об этом заявил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1" .

"Москва, конечно, переживает очень сложные времена. Слава богу, мы преодолели пиковые значения, сейчас наблюдаются некоторая стабилизация и даже небольшое снижение уровня заболеваемости", - сказал он.

Собянин также сообщил, что полный курс вакцинации от коронавируса В Москве ежедневно проходят до 30 тыс. человек.

"Мы видим, как нарастает вакцинация вторым компонентом. Если мы первую довели до 90 тыс. (в день), вторая сегодня составляет 20-30 тыс., а завтра она тоже будет под 80 тыс.", - сказал мэр города.

По его словам, мощности всех центров вакцинации в Москве рассчитаны на 160 тыс. человек в сутки. "Мы уже заранее подготовились к тому, что вот эти два направления вакцинации первым и вторым компонентом где-то сойдутся в пике. Нам нужно выдержать эту нагрузку. Мы готовы к этому", - добавил Собянин. Всего в столице около 110 тыс. человек в день прививаются от коронавируса.

О вакцинации мигрантов

Глава города также отметил достаточно большой интерес трудовых мигрантов и граждан из-за рубежа к вакцинации от коронавируса.

"Вначале мы в порядке тестирования проводили вакцинацию только в организованной группе мигрантов - это в Сахарове, на "Садоводе". Сейчас открыли целый ряд других пунктов. Самый мощный в "Лужниках". Еще 25 пунктов платной прививки в наших поликлиниках. Информация о них также имеется. Мы видим большой интерес, конечно, как организаций, в которых достаточно большое количество сконцентрировано мигрантов, так и просто граждан, которые хотят индивидуально получить вакцину", - сказал Собянин.