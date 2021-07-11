{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Собянин сообщил, что Москва прошла пиковые значения по коронавирусу

По словам мэра, в городе фиксируется небольшое снижение заболеваемости COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин Сергей Савостьянов/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Москва преодолела пиковые значения по коронавирусу, наблюдаются стабилизация ситуации и небольшое снижение заболеваемости. Об этом заявил в воскресенье мэр столицы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия-1".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Москва, конечно, переживает очень сложные времена. Слава богу, мы преодолели пиковые значения, сейчас наблюдаются некоторая стабилизация и даже небольшое снижение уровня заболеваемости", - сказал он.

Собянин также сообщил, что полный курс вакцинации от коронавируса В Москве ежедневно проходят до 30 тыс. человек. 

"Мы видим, как нарастает вакцинация вторым компонентом. Если мы первую довели до 90 тыс. (в день), вторая сегодня составляет 20-30 тыс., а завтра она тоже будет под 80 тыс.", - сказал мэр города.

По его словам, мощности всех центров вакцинации в Москве рассчитаны на 160 тыс. человек в сутки. "Мы уже заранее подготовились к тому, что вот эти два направления вакцинации первым и вторым компонентом где-то сойдутся в пике. Нам нужно выдержать эту нагрузку. Мы готовы к этому", - добавил Собянин. Всего в столице около 110 тыс. человек в день прививаются от коронавируса.

О вакцинации мигрантов

Глава города также отметил достаточно большой интерес трудовых мигрантов и граждан из-за рубежа к вакцинации от коронавируса. 

"Вначале мы в порядке тестирования проводили вакцинацию только в организованной группе мигрантов - это в Сахарове, на "Садоводе". Сейчас открыли целый ряд других пунктов. Самый мощный в "Лужниках". Еще 25 пунктов платной прививки в наших поликлиниках. Информация о них также имеется. Мы видим большой интерес, конечно, как организаций, в которых достаточно большое количество сконцентрировано мигрантов, так и просто граждан, которые хотят индивидуально получить вакцину", - сказал Собянин.

На эту тему
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт". Что известно о российских вакцинах
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт".

Сделать прививку мигранты могут однокомпонентной вакциной "Спутник лайт". Стоимость услуг по вакцинации в Москве составляет 1,3 тыс. рублей. Вакцинацию трудовых мигрантов оплачивает работодатель, он же получает сертификаты.

О ситуации с коронавирусом в Москве

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 423 828 случаев заражения, из них 5 694 за последние сутки. Выздоровели 1 221 766 человек, умерли 23 538.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
До 33 градусов жары прогнозируют в Москве 11 июля
Ночью, по прогнозам синоптиков, столбики термометров опустятся до плюс 16-18 градусов
Читать полностью