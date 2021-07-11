В Москве вакцинацию от COVID-19 прошли около 68 тыс. иностранцев

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Около 68 тыс. иностранных граждан сделали прививку от коронавируса в Москве. Об этом в воскресенье сообщили в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"За четыре дня с начала работы крупнейшего пункта вакцинации в "Лужниках" прививку от COVID-19 там сделали 24 тыс. иностранцев. Причем центр вакцинации готов принимать в два раза больше посетителей ежедневно. Всего в столице 68 тыс. иностранных горожан прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Новый центр вакцинации от COVID-19 в "Лужниках", в основном предназначенный для работы с иностранными гражданами, открылся 7 июля. Его пропускная способность составляет около 15 тыс. человек в сутки. Пункты вакцинации в "Лужниках" принимают посетителей ежедневно с 08:00 до 22:00.

Кроме того, вакцинация иностранных граждан от COVID-19 проводится в многофункциональном миграционном центр в деревне Сахарово, который работает ежедневно с 09:00 до 21:00. Также иностранцы могут вакцинироваться в 25 поликлиниках города с 08:00 до 20:00.

Вакцинация иностранных граждан проводится однокомпонентной вакциной "Спутник лайт". Стоимость услуг по вакцинации в Москве составляет 1,3 тыс. рублей.