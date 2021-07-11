Повторная вакцинация от коронавируса в московских домах престарелых начнется 15 июля

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Повторная вакцинация от коронавирусной инфекции среди проживающих в домах-интернатах в Москве начнется с 15 июля. Об этом сообщила в воскресенье заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"В московских домах престарелых проживает около 15 тыс. жителей со средним возрастом старше 60 лет. В конце прошлого года мы провели массовую вакцинацию проживающих в этих учреждениях "Спутником V". Без учета тех, у кого были медицинские противопоказания к вакцине, было привито абсолютное большинство. И с тех пор в пансионатах не было зафиксировано ни одного случая коронавируса среди привитых. Спустя полгода мы готовы начать повторную вакцинацию проживающих в учреждениях, чтобы сохранить там нулевую заболеваемость", - сказала Ракова.

Персонал столичных домов-интернатов работает по обычному графику. При этом родственников проживающих в пансионатах и интернатах людей просят временно ограничить посещения из-за эпидемической ситуации в городе. Посещения возможны в исключительных случаях с отрицательным ПЦР-тестом.

Медицинские работники учреждений наблюдают за здоровьем жителей домов-интернатов. Ежедневно измеряется температура тела, уровень кислорода в крови и проводятся обходы.