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В Москве планируют закончить формирование транспортного каркаса к 2024 году

В ближайшие годы достроят ветки во Внуково, Троицк, Бирюлево и в западную часть города, где пока нет метро

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Формирование транспортного каркаса Московского региона планируют завершить к 2024 году. Об этом написал мэр Москвы Сергей Собянин на своей официальной странице "Вконтакте".

"К 2024 году планируем закончить формирование транспортного каркаса. Это базовая потребность для мегаполиса. В транспортный каркас входят все дороги Московского региона, в том числе железные", - написал Собянин.

Он добавил, что в ближайшие годы будут достроены ветки во Внуково, Троицк, Бирюлево и в западную часть города, где пока нет метро.

"Улично-дорожная сеть: здесь главная задача, наоборот, разгрузить автодороги. Ключевую роль в этом играет реконструкция вылетных магистралей, развязок и четыре новые хордовые магистрали. Хорды связывают между собой районы и отводят транспорт от центра Москвы", - написал Собянин.

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