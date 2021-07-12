В Москве получить доступ к электронным медкартам детей смогут опекуны и попечители

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Опекуны и попечители в Москве получили возможность подтвердить свои права на портале mos.ru, что также откроет им доступ к электронной медицинской карте детей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра столицы.

"Цифровые сервисы города становятся еще удобнее. Теперь прикрепить ребенка к детской или стоматологической поликлинике и получить доступ к его электронной медкарте смогут не только родители, но также опекуны и попечители. Для этого достаточно просто внести данные подопечного в личном кабинете на портале mos.ru - проверка законных прав пройдет в автоматическом режиме, после этого появится возможность подать электронные заявления", - приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

Отмечается, что для подтверждения законных прав опекунам и попечителям нужно ввести данные ребенка в личном кабинете на mos.ru в разделе "Моя семья" и выбрать тип родства "Мой подопечный". Данные в течение суток проверят в информационной системе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

После проверки для онлайн-прикрепления к детской или стоматологической поликлинике достаточно следовать инструкции. Такая функция доступна для детей с московским полисом ОМС и свидетельством о рождении, выданным в Москве или за ее пределами после 1 октября 2018 года.

"Город внедряет новые сервисы и расширяет функционал уже существующих в соответствии с запросами москвичей. Новые возможности делают повседневную жизнь жителей города еще комфортнее, позволяя экономить время и получать необходимые городские услуги в удобном формате", - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Пользователи, не имеющие полного аккаунта на mos.ru, могут повысить статус учетной записи через портал gosuslugi.ru или с помощью Сбер ID. В этом случае при входе в личный кабинет необходимо нажать на кнопку "Госуслуги" или "Войти по Сбер ID".

Электронная медкарта

Доступ к электронной медкарте позволяет просматривать протоколы осмотров врачей, выписные эпикризы из стационаров, результаты лабораторных и инструментальных исследований, включая доступ к изображениям снимков (компьютерной томографии, МРТ, флюорографии и рентгенографии и другим), а также цифровой сертификат с уникальным QR-кодом и периодом его действия. Кроме того, пользователи могут ознакомиться с выписанными рецептами, листками нетрудоспособности, историей вакцинации детей и взрослых, сведениями о вызовах скорой помощи.

Электронная медкарта доступна на mos.ru и в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО". Учетная запись на портале позволяет пользоваться электронными госуслугами. Сейчас там представлены более 380 услуг и сервисов. За 10 лет москвичи получили государственные услуги и воспользовались онлайн-сервисами более двух миллиардов раз.