Инвесторы могут вложить в развитие бывшей промзоны в Москве более 45 млрд рублей

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Второй в России аукцион на право реорганизации бывшей промзоны пройдет в Москве, инвестиции в развитие промзоны "Алтуфьевское шоссе" могут составить более 45 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В августе этого года в Москве состоится второй в стране аукцион на право заключения договора комплексного развития территории в рамках проекта "Индустриальные кварталы". Так, победитель реорганизует участок бывшей промышленной зоны "Алтуфьевское шоссе" общей площадью почти 30 га. Инвестиции в реализацию проекта составят более 45 млрд рублей, бюджетный эффект для города - 2,7 млрд рублей в год. Также будет создано почти восемь тысяч рабочих мест", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Первый в стране аукцион на право заключения договора комплексного развития территории состоялся в Москве в начале ноября прошлого года. В рамках соглашения будет реорганизована часть промзоны "Коровино" на севере столицы.

Как добавил руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров, не позднее 2035 года на участке бывшей промзоны "Алтуфьевское шоссе" могут быть возведены до 721 тыс. кв. м недвижимости. Общая площадь объектов производственного и общественно-делового назначения составит 470 тыс. кв. м, жилая и социальная застройка займет 251 тыс. кв. м, в том числе 25 тыс. кв. м будет построено в рамках программы реновации.

"Целью аукциона станет поиск инвестора, способного реализовать проект реорганизации по строго установленным параметрам и с соблюдением сроков строительства. Все объекты будут построены за счет средств инвестора, необходимые работы по благоустройству территории также будут выполнены инвестором", - пояснили в пресс-службе.

В общей сложности инициатива московских властей по комплексному развитию территорий после реализации всех проектов позволит получить городу около 500 тыс. рабочих мест и почти 3 трлн поступлений в бюджет, а общий объем инвестиций в реализацию проектов составит более 7 трлн рублей.