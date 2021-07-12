Яшин решил уйти с должности главы муниципалитета Красносельского района Москвы

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Глава муниципального округа района "Красносельский" в Москве Илья Яшин принял решение уйти с этой должности. Об этом он сам написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня я написал заявление о сложении полномочий главы округа. В конце месяца закончится мой отпуск, после чего я останусь рядовым муниципальным депутатом, работающим на общественных началах. 27 июля будет избран новый глава района, и наша команда выдвинет на этот пост Елену Котёночкину, одного из лучших мундепов Москвы. Независимых голосов в совете для ее избрания вполне хватает", - заявил Яшин.

По его словам, решение уйти с должности связано с запретом на участие в довыборах в Мосгордуму, который наложила на него избирательная комиссия и затем подтвердил Мосгорсуд. По информации Яшина, комиссия при вынесении решения сослалась на закон, который запрещает избираться причастным к поддержке экстремистских и террористических организаций.

Он обжаловал это решение и, в случае необходимости, намерен обращаться в последующие инстанции, однако, по его словам, "дорога на выборы для меня фактически закрыта". "Считаю правильным, чтобы в ближайший год муниципалитет возглавлял человек, который и поведет команду независимых кандидатов на следующие выборы. Мне запрещено баллотироваться, но я горжусь тем, что собрал в районе команду, способную продолжить работу и приносить пользу людям", - отметил Яшин. Он также заявил, что не планирует покидать Россию.