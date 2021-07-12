Расписание на Казанском направлении МЖД изменится 19-20 июля

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Расписание электричек Казанского направления Московской железной дороги (МЖД) изменится с 19 по 22 июля в связи с ремонтно-путевыми работами на участке Кривандино - Черусти. Об этом сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе МЖД.

"На Казанском направлении Московской железной дороги продолжаются ремонтно-путевые работы. Так, с 05:00 19 июля до 05:00 20 июля железнодорожники отремонтируют пути на участке Кривандино - Черусти. Работы пройдут в круглосуточном режиме по технологии "закрытый перегон" - ремонтируемый участок будет закрыт для движения поездов. 21 и 22 июля с 06:00 мск до 16:30 мск на станции Щурово проведут замену двух стрелочных переводов", - сообщили в пресс-службе.

Пассажиров просят обратить внимание, что 19-20 июля несколько электричек не проследуют на участках Москва - Куровская - Шатура - Кривандино - Черусти, а 21 и 22 июля на участках Москва - Раменское, 88 км - Голутвин - Фруктовая, у некоторых пригородных поездов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".