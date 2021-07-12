Цифровой паспорт объекта капстроительства начнет работать в Москве в этом году

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Новый элемент интерактивного управления - цифровой паспорт объекта капитального строительства в Москве - будет запущен в 2021 году. Информация об объекте, включая информационные модели, документы, а также уникальный идентификатор объекта, поможет анализировать ситуацию на стройплощадке в режиме реального времени, сообщила в понедельник пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

"В Москве будет запущен новый элемент интерактивного управления городом - цифровой паспорт объекта капитального строительства, который объединит в себе всю информацию об объекте, включая информационные модели, документы и структурированные сведения из них, а также уникальный идентификатор объекта. Каждый атрибут цифрового паспорта, а их сейчас более 200, сформирован на основании данных из градостроительных документов, которые будут поступать из существующих электронных баз данных и размещаться на единой платформе. В ближайшем будущем мы собираемся загружать туда данные с "умных" строительных площадок", - приводятся слова главы департамента Сергея Левкина.

Он добавил, что таким образом будет достигнут тот самый синергетический эффект, когда обсуждается внедрение цифровой экосистемы. Данные станут полезными для города, застройщика и жителей.

"Анализ данных позволяет получить полную и достоверную картину практически любого процесса. Это объективная информация, основанная на математических вычислениях, и именно в этом ценность такой аналитики при принятии управленческих решений. В строительной сфере большие данные позволят не только в режиме реального времени контролировать ход строительства и соблюдение сроков, но и предупреждать возможные риски", - отметил руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Доступ к цифровому паспорту позволит участникам строительства формировать клиентский путь - то есть планировать все этапы реализации проекта с учетом его текущего состояния, а будущим жильцам - получать информацию о ходе строительства и принимать участие в решении градостроительных вопросов. Порядок взаимодействия всех участников при формировании паспорта будет закреплен соответствующим нормативным правовым актом.