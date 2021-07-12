В Москве приступили к строительству двух кластеров инновационного центра "Воробьевы горы"

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник дал старт строительству кластеров "Междисциплинарный" и "Образовательный" инновационно-технического центра МГУ "Воробьевы горы".

Научная долина строится на территории, расположенной между проспектом Вернадского, Ломоносовским, Мичуринским проспектами и Раменским бульваром. В мероприятии также приняли участие ректор Московского государственного университета Виктор Садовничий и генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"На месте депрессивной территории один за другим начинают появляться новые современные образовательные центры. Москва привыкла к большим объемам стройки, но то, что реализуется здесь - это по-настоящему масштабный проект для всей страны", - сказал Собянин.

По его словам, данная стройка призвана объединить потенциал Московского государственного университета и ведущих корпораций РФ.

"Это будет ведущая площадка, которая объединяет научно-технический потенциал страны. И очень радует, что сегодня мы закладываем камень в фундамент будущего развития Москвы как инновационного центра мирового уровня", - добавил мэр.

Садовничий отметил, что начало строительства является одним из важнейших событий накануне 270-летия вуза, которое будет отмечаться в 2025 году.

Об объекте

Здание "Междисциплинарного" кластера площадью 75 тыс. кв. м будет включать институт человека, блок когнитивных исследований искусственного интеллекта, блок развития инновационных спортивных технологий, транснациональный проект "Единая Евразия", научно-технологические лаборатории, а также экспоблок с конгресс-залом.

Здание "Образовательного" кластера площадью 15 тыс. кв. м будет предназначено для размещения управленческих структур ИНТЦ, образовательного блока, научно-технологических стартапов и общих сервисов ИНТЦ, а также для проведения специализированных мероприятий и конференций.