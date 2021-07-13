Межотраслевые кластеры в Москве реализуют 20 инновационных проектов

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Межотраслевые кластеры в составе Московского инновационного кластера (МИК) реализуют 20 крупных инновационных проектов в различных направлениях, вплоть до искусственного интеллекта. Об этом сообщили на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Межотраслевые кластеры создаются для того, чтобы научным организациям и технологическому бизнесу было проще решать стоящие перед ними задачи. Объединив усилия, они могут добиваться еще больших результатов. Уже сейчас благодаря такому сотрудничеству в Москве реализуется 20 крупных инновационных проектов в разных направлениях - от новых материалов до искусственного интеллекта. В этом году в дополнение к уже существующим субсидиям и грантам мы утвердили специальную меру поддержки для амбициозных и прорывных разработок", - сказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, слова которой приводятся на портале.

Сейчас в столице продолжается прием заявок на получение грантов для реализации кооперационных комплексных инновационных проектов. Получить финансовую поддержку от города могут участники межотраслевых объединений в составе МИК, которые вместе создают масштабные, ресурсозатратные высокотехнологичные разработки. Заявления принимаются до 30 июля.

Грант для межотраслевых кластеров создали в 2021 году. Согласно требованиям, над проектом должны работать консорциумы, включающие от двух до пяти участников Московского инновационного кластера. На средства нового гранта можно компенсировать затраты на реконструкцию и ремонт площадки, где идет работа над технологичным проектом. Если площадь планируется расширить, город поможет с финансированием строительства или покупкой нового здания. Инноваторам также компенсируют расходы на покупку оборудования и программного обеспечения, а также результатов интеллектуальной деятельности или прав на них.

Возмещению подлежат до 25% расходов на проект, но не более 200 млн рублей в год или суммарно не более 600 млн рублей за три года. Учитываются как прямые затраты, так и расходы на уплату процентов по кредиту в пределах ключевой ставки ЦБ. Поддержка распространяется на будущие кооперационные проекты, выплата будет компенсировать расходы, понесенные с 1 января 2022 года. Подать заявку на грант можно на сайте МИК.

Межотраслевые объединения

Как отметил руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, межотраслевые кластеры позволяют столичным и региональным компаниям вместе создавать и развивать масштабные инновационные проекты.

"Благодаря им предприниматели и ученые могут найти партнеров, инвесторов и подходящие площадки для испытаний. Всего в рамках Московского инновационного кластера действуют десять межотраслевых объединений. В них входит более 460 организаций, работающих в сферах искусственного интеллекта, композитных материалов, биофармацевтики и медицинских технологий, травматологии и ортопедии", - приводятся слова Фурсина на портале.

Участники кластера, которые реализуют комплексные инновационные проекты самостоятельно, тоже могут получить грант. Он покрывает до 15% расходов на разработку инновационного решения или создание продукта с применением новейших технологий.