В Москве отреставрировали шесть старинных надгробий на Введенском кладбище

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Специалисты отреставрировали шесть старинных надгробий на Введенском кладбище в Москве. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Введенское, оно же Немецкое, кладбище - один из самых интересных некрополей столицы, он был основан несколько столетий назад. Здесь можно найти множество надгробий известных исторических личностей. Некоторые памятники сооружены выдающимися архитекторами, в том числе Федором Шехтелем. Под контролем нашего ведомства было отреставрировано шесть надгробий, обладающих статусами объектов культурного наследия. Работы включали в себя воссоздание утраченных деталей", - приводятся в сообщении слова руководителя столичного департамента культурного наследия Алексея Емельянова.

Он добавил, что это позволило вернуть надгробиям исконный облик. Специалисты отреставрировали надгробия Александра Шмидта, Ивана Сытина, Бориса Швецова, Сергея Шамбинаго, Генриха фон Дикгофа и Карла Генриха Вильгельма фон Дикгофа.

Реставраторы привели в порядок все основания и фундаменты памятников, устранили трещины и сколы, расчистили поверхности от загрязнений, укрепили надгробия, позолотили мемориальные надписи, обновили мраморные барельефы. Также воссоздали недостающие элементы, среди них кресты и голгофы (часть надгробной плиты в виде глыбы, увенчанной крестом).

О кладбище

Введенское кладбище было основано в 1771 году во время эпидемии чумы. Оно расположено в Лефортове на Введенских горах на левом берегу Яузы. С севера горы были ограничены долиной реки Хапиловки, на ее слиянии с Яузой располагалось село Введенское. На юге протекал Лефортовский ручей (река Синичка, которая теперь течет под землей в трубе). На его правом берегу и было заложено кладбище площадью около 20 га. Северные и южные ворота соединены главной аллеей, от которой в разные стороны расходятся поперечные и продольные аллейки-дорожки. Они делят территорию на 30 участков. В XVIII-XIX веках некрополь называли Немецким клабищем, поскольку чаще всего здесь хоронили католиков и лютеран, а в народе их звали просто немцами.