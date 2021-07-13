Резиденты технополиса "Москва" увеличили объем производств на треть

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Резиденты технополиса "Москва" за первые три месяца 2021 года увеличили объем производств на треть. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"В I квартале этого года резиденты особой экономической зоны произвели продукцию на 3,7 млрд рублей, что на 28% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Этот показатель находится на уровне I квартала 2019 года. Основной объем - более 70% - обеспечили предприятия кластеров микроэлектроники, оптики и робототехники, которые произвели продукцию на 2,6 млрд рублей. В тройку лидеров вошли предприятия фармацевтического и медицинского кластеров, а также работающие в сфере информационно-коммуникационных технологий", - приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы Владимира Ефимова.

Он также уточнил, что общий объем произведенной резидентами продукции за все время работы в ОЭЗ достиг 85,3 млрд рублей. Общее число рабочих мест в I квартале 2021 года превысило 7,3 тыс.

"За первые три месяца 2021-го на предприятиях технополиса "Москва" появилось более 150 новых рабочих мест. Лидерами по этому показателю стали компании, работающие в сфере информационно-коммуникационных технологий. Они обеспечили более половины рабочих мест. Новые сотрудники пришли на предприятия, специализирующиеся на цифровой печати, разработке программных продуктов и телекоммуникационных решений", - говорится в сообщении.

Кроме того, в начале года штат расширили фармацевтические производства, предприятия микроэлектронной отрасли, разработчики решений в отрасли энергоснабжения.