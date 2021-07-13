Музей около Новодевичьего монастыря в Москве построят к концу 2024 года

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Строительство музейно-церковного комплекса для экспозиции, посвященной Новодевичьему монастырю, планируется завершить в 2024 году. Объект может стать прототипом будущего музея истории русского православия, сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Единого заказчика в сфере строительства.

Правительство России ранее из своего резервного фонда выделило Единому заказчику 350 млн рублей на проектирование и строительство объекта "Регенерация территории с созданием экспозиционно-выставочного музейного центра - структурного подразделения Государственного исторического музея".

"Результатом реализации объекта станет уникальный музейно-церковный комплекс, в стенах которого будет размещена развернутая историческая экспозиция, посвященная 500-летию основания Московского Новодевичьего монастыря. Завершить строительство планируется в 2024 году", - сказали в пресс-службе.

В Едином заказчике уточнили, что впоследствии площадка будет использоваться для различных проектов - от церковно-археологических и историко-культурных до искусствоведческих. "Совокупность содержания и форм экспозиционно-выставочной, научной и культурно-просветительной работы, создаваемой музейным центром, может выступать как прообраз и прототип будущего музея истории русского православия, отсутствующий ныне в Москве в системе музеев Минкультуры России", - отметили в пресс-службе.

Музей общей площадью 10,7 тыс. кв. м. расположится в Лужнецком проезде около Новодевичьего монастыря в Москве. По данным Единого заказчика, предусматривается возведение четырех наземных этажей и одного подземного, а также размещение стоянки для посетителей и туристических автобусов. Музей для создания выставок будет обеспечен информационными технологиями и мультимедийными средствами, кроме того, будет предусмотрена возможность проведения научных конференций и семинаров. Строительство объекта будет вестись по государственной программе "Развитие культуры".

Публично-правовая компания "Единый заказчик в сфере строительства" зарегистрирована 1 февраля 2021 года. Она осуществляет строительный контроль при возведении объектов капитального строительства, финансовое обеспечение которых ведется за счет средств федерального бюджета. Компании передано около 120 объектов образования, культуры, спорта и здравоохранения площадью 1,76 млн кв. м. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин ранее отмечал, что создание Единого заказчика позволит повысить качество, снизить сроки и урегулировать стоимость строительства.