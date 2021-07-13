Электробусы выйдут на 30 новых маршрутов в Москве до конца года

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Еще порядка 30 маршрутов в столице станут "зелеными", их будут обслуживать электробусы. На сегодняшний день в Москве действует 51 "зеленый" маршрут, сообщила во вторник замначальника Московского метрополитена Юлия Темникова.

"Сегодня в столице работает уже 650 электробусов на 51 маршруте, мы продолжаем наращивать электробусное движение в Москве. <…> Мы планируем перевести на электробусы еще порядка 30 маршрутов уже в этом году", - сказала Темникова в эфире радиостанции "Говорит Москва".

По ее словам, к 2030 году все маршруты города будет обслуживать экологически чистый электрический транспорт. "С 2021 года Москва вообще перестанет закупать дизельные автобусы для пассажирских перевозок, столица будет закупать только электробусы", - подчеркнула она.

Темникова добавила, что использование электробусов на городских маршрутах Москвы сократило выбросы загрязняющих веществ в воздух в текущем году на 40 тыс. тонн. Рост числа электробусов в течение ближайших двух лет позволит сократить выбросы на 86 тыс. тонн ежегодно.

Ранее сообщалось, что в 2022 году количество электробусов в городе достигнет 820, а к 2024 году превысит 2,2 тыс., это треть всего городского транспорта. Отмечалось, что электробусы работают в любую погоду: сложный батарейный модуль с элементами терморегулирования помогает защищать транспорт и от перегрева, и от переохлаждения.