В Москве утвердили проект благоустройства около станций Сетунь и Рабочий Поселок МЦД-1

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Проект комплексного благоустройства территорий, прилегающих к станциям Сетунь и Рабочий Поселок МЦД-1, утвердили в Москве. Соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин, об этом во вторник сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

"Правительство Москвы утвердило проект комплексного благоустройства территорий, прилегающих к станциям Сетунь и Рабочий Поселок МЦД-1, площадью 70,5 га", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проект благоустройства предусматривает обустройство велодорожки, которая пройдет вдоль улиц Маршала Неделина и Барвихинская. Кроме этого, для удобства перехода через железнодорожные пути возведут два лестничных схода с эстакады Северо-Западной хорды, ведущих к остановкам общественного транспорта. На улице Горбунова предполагается возвести многоуровневый гаражный комплекс на 500 машино-мест.

"Запланирована реконструкция прилегающей улично-дорожной сети с устройством пешеходных тротуаров, в т. ч. улицы Горбунова (1,25 км) и улицы Маршала Неделина (1,08 км), проезжую часть которых расширят до 4 полос движения. Вблизи Кунцевского рынка построят участок проектируемого проезда № 652а длиной 270 м", - добавляется в материале.

Также рядом со станциями Сетунь и Рабочий Поселок появятся дополнительные светофоры, велопарковки, современные остановочные пункты НГПТ и перехватывающие парковки для автомобилей. От станций до остановок общественного транспорта пассажиры смогут пройти под навесами "сухие ноги", защищающими от дождя и снега. Более того, будет выполнено переустройство инженерных коммуникаций и развитие инфраструктуры, строительство двух трансформаторных подстанций, строительство сетей наружного освещения, прокладка сетей теплоснабжения, линий электропередачи и др.

Реконструкция двух станций была проведена в 2019 году в рамках подготовки к открытию движения по МЦД-1.