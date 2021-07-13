Венедиктов назвал вопросы и варианты ответов для теста системы онлайн-голосования в Москве

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Тестирование системы онлайн-голосования по общегородским вопросам проведут в Москве 29-30 июля. Участников тестового голосования спросят об обязательной вакцинации от коронавирусной инфекции для определенных групп граждан и необходимости развития общественного или личного транспорта, сообщил во вторник в своем Telegram-канале зампредседателя Общественной палаты столицы, руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве Алексей Венедиктов.

По его словам, у москвичей спросят, работники каких профессий, непосредственно контактирующие с гражданами, должны пройти обязательную вакцинацию от COVID-19.

"Можно выбрать несколько вариантов ответа: все граждане, вне зависимости от их статуса; работники сферы торговли и услуг; медицинские работники и персонал медицинских организаций; преподаватели образовательных организаций (детские сады, школы, средние специальные заведения, вузы); социальные работники; сотрудники правоохранительных органов; сотрудники банков, страховых компаний, почтовых отделений; чиновники федеральных органов власти на территории города Москвы; чиновники региональных и местных органов власти Москвы; члены избирательных комиссий и наблюдатели; депутаты", - говорится в сообщении.

Венедиктов также сообщил, что участникам тестового голосования будет предложено ответить на вопрос "Какой приоритет развития городской инфраструктуры вы бы выбрали в отрасли транспорта?", выбрав один из вариантов ответа: "Развитие общественного транспорта" или "Развитие личного транспорта".

Ранее он сообщил ТАСС, что число москвичей, принимающих участие в выборах дистанционно, в этом году может достичь 1,5-2 млн человек, что минимум в полтора раза больше числа онлайн-участников общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ в 2020 году.

В этом году в Москве, помимо выборов в Государственную думу, пройдут довыборы депутатов Московской городской думы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино. Электронные бюллетени предусмотрены для выборов всех трех уровней.