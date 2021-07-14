Сухие грозы в Москве могут привести к возгоранию молодых деревьев и кустарников

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Сухие грозы, которые придут в Москву во второй половине недели, могут привести к небольшим природным пожарам. Речь идет о возгорании молодых деревьев и кустарников, лесам в столичном регионе эти грозы не угрожают, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Ранее Вильфанд сообщил, что небольшие дожди и сухие грозы придут на смену жаре в Москве с четверга.

"Есть небольшая опасность все-таки <…> для деревьев, молодых деревьев, корневая система которых не развита, она еще не глубоко проникла, для кустарников - тут возможны возгорания, но это не лес", - рассказал он в интервью ТАСС.

Вильфанд отметил, что вероятность природных возгораний молодых деревьев и кустарников обусловлена тем, что верхние слои почвы иссушены из-за аномально жаркой и сухой погоды в Москве.

Метеоролог предупредил также о вероятности опасной погоды в столице после затяжного периода зноя. Однако в ближайшие пять дней минимум москвичам не стоит беспокоиться об этом.

"Пока резкого похолодания не прогнозируем, все равно температура будет высокая. Когда спрогнозируем поступление воздушных масс, тогда это, скорее всего, может сопровождаться шторм-предупреждением, потому что при замене жаркого воздуха на прохладный, как правило, формируются выраженные холодные фронты со всеми негативными последствиями: сильные осадки, шквалистые усиления", - отметил Вильфанд.

О сухих грозах

Вильфанд пояснил, что сухие грозы - это крайне редкое явление для Москвы, которое характерно прежде всего для регионов Северного Кавказа.

Кроме того, он объяснил природу их происхождения. "С чем это связано? Что такое сухие грозы? За счет неустойчивости формируются, как говорят метеорологи, термики. Прогревается интенсивно подстилающая поверхность, и вот теплый воздух, легкий, начинает быстро подниматься вверх, формируются облака, иногда очень высокие - до 10, даже 12 км, и если образуется ледяная крышка, тогда [возникают] условия для грозовой деятельности, возникают молнии и грозы, а осадков нет. Как же так? Что это за явление? Дождь-то идет, конечно же, <…> но капли дождя испаряются, попадая в пограничный слой. <…> Не доходят капли до земли", - объяснил метеоролог.