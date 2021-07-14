Вильфанд пообещал москвичам бабье лето и красивую золотую осень в этом году

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Москвичей ожидает красивая и продолжительная золотая осень в 2021 году, так как почва за весну и половину лета уже получила достаточно влаги. Кроме того, в столицу обязательно придет бабье лето, возможно, будет даже несколько таких периодов, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Осадков было много. Я общался с нашими агрометеорологами, биологами, влаги много (в почве - прим. ТАСС), поэтому не нужно печалиться, что листья быстро опадут. Пышное природы увядание будет продолжительное время", - рассказал он в интервью ТАСС.

Кроме того, по словам Вильфанда, москвичей традиционно ожидает бабье лето осенью 2021 года. Однако он напомнил, что перед его наступлением обязательно нужно будет пережить период холодной погоды.

"Периоды бабьего лета, бархатной осени, конечно, будут. <…> Но хочу еще раз напомнить, что такое бабье лето: это период сухой, ясной, теплой погоды после затяжного ненастья, поэтому, дорогие москвичи, ожидая бабье лето, помните, что сначала придется померзнуть, поежиться. Так устроена природа", - пояснил метеоролог.