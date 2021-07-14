Неизвестный похитил украшения на 1 млн рублей из ювелирного бутика в Москве

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Неизвестный похитил драгоценности на сумму более 1 млн рублей из ювелирного бутика, расположенного на первом этаже в гостинице "Золотое кольцо" в центре Москвы. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.

"Поздно вечером 13 июля в полицию поступило сообщение о том, что неизвестный в гостинице "Золотое кольцо" на Смоленской улице, д. 5 из ювелирного бутика на первом этаже похитил драгоценные изделия на сумму более 1 млн рублей, после чего с места происшествия скрылся", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного ГУ МВД России ТАСС подтвердили факт кражи, при этом не уточнив сумму материального ущерба. "Проводится проверка, обстоятельства устанавливаются", - сказали в главке.