Москвичи смогут пройти в рестораны по татуировкам с изображением их QR-кода

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Москвичи смогут пройти в рестораны по татуировкам с изображением их персонального QR-кода. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Delivery Club.

"Сервис доставки готовой еды Delivery Club вместе с интернет-магазином Everink Tattoo запустил опцию создания временных татуировок с QR-кодами для посещения кафе и ресторанов. Всего для пользователей доступно шесть вариантов оформления своего QR-кода, чтобы каждый мог подобрать эскиз под себя", - отметили в пресс-службе.

Там уточнили, что посетители, которые переболели COVID-19 за последние полгода или вакцинировались, могут оформить заказ на производство временной татуировки со своим QR-кодом, чтобы свободно посещать заведения питания в Москве.

Необходимо выбрать на сайте эскиз и способ доставки, чтобы получить такую татуировку. Затем подтвердить заказ менеджеру по телефону и прислать свой QR-код, оформить заказ могут пользователи из любых городов. Сами тату держатся две недели, не боятся воды и их легко нанести самостоятельно, добавили в Delivery Club.

"Сейчас рестораны переживают не самые простые времена - до сих пор не все посетители готовы вакцинироваться и как раньше посещать заведения. С помощью нашего проекта мы хотим привлечь внимание к заведениям общепита, а также напомнить о важности и необходимости вакцинации <...> Нашими временными тату мы хотим немного разрядить текущую обстановку, а заодно разнообразить и сделать интереснее процесс с предъявлением QR-кодов в заведениях города", - прокомментировали в пресс-службе Delivery Club.