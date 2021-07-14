График поездов Савеловского направления МЖД, МЦД-1 и аэроэкспрессов изменится в июле

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Расписание некоторых поездов Савеловского направления Московской железной дороги (МЖД), первого Московского центрального диаметра (МЦД) и аэроэкспрессов изменится в выходные дни в июле в связи с работами на путях. Об этом сообщили в среду в пресс-службе МЖД.

"В выходные дни июля в связи с укладкой 2,8 км бесстыкового пути на участке Москва-Бутырская - Бескудниково изменится расписание пригородных поездов Савеловского направления МЖД, МЦД-1 и аэроэкспрессов", - говорится в сообщении.

Технологические окна назначены с 00:01 до 12:00 в выходные дни июля, а также 1 августа. За это время железнодорожники выполнят полный цикл работ по капитальному ремонту пути. На период работ движение поездов на участке будет организовано по соседнему пути.

Также на участках Каналстрой-Вербилки и Каналстрой-Дмитров с 9:50 до 15:00 с 19 по 23 июля железнодорожники проведут работы по обслуживанию путевой инфраструктуры, направленные на обеспечение безопасности движения.

"Обращаем внимание пассажиров, что в связи с этим внесены корректировки в расписание пригородных поездов Савеловского направления МЖД, МЦД-1 и аэроэкспрессов. Изменится время отправления и прибытия ряда электричек, а также количество остановок на маршруте, некоторые поезда выведут из графика", - добавляется в материале.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием относиться к проводимым работам и заблаговременно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" и в мобильном приложении "РЖД пассажирам".