МЧС предупреждает о грозе с дождем в Москве 14 июля

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Москве распространило экстренное предупреждение о грозе с дождем 14 июля до конца дня.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, 14 июля с 15:00 и до конца суток местами по Москве ожидается гроза, кратковременный дождь, при грозе порывы ветра до 15 м/с", - сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка МЧС.

Во время грозы спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин, а также избегать внезапных обгонов, перестроений, опережений. Парковать автомобили советуют вдали от деревьев. Пешеходам следует обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрываться под деревьями. Кроме того, не стоит оставлять детей без присмотра.