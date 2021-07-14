Ритуалы жертвоприношения животных на Курбан-байрам в Московском регионе покажут онлайн

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Традиционное приношение в жертву животных на мусульманский праздник Курбан-байрам пройдет в Москве и области в онлайн-формате, желающие смогут увидеть трансляцию ритуала, сообщил на пресс-конференции в среду имам Вадим Петров, ответственный за забой скота на одной из боен Московский области.

"С прошлого года, и включая этот год, наш забой жертвенных животных проходит в онлайн-режиме. Мы у верующих прихожан принимаем онлайн-заказы через соцсети, через знакомых и, в зависимости от количества запросов, мы приступаем к выполнению заказов. Жертвенных животных нам сюда доставляют небольшими партиями, в Дмитровский район на профессиональную бойню. На праздник Курбан-байрам в эти три дня - 20, 21, и 22 июля - наши прихожане будут наблюдать онлайн", - пояснил Петров.

Он добавил, что после окончания забоя волонтеры доставляют мясо заказчикам ритуала, а также, как принято на Курбан-байрам, соседям, знакомым, друзьям, нуждающимся.

"Пандемия не мешает проведению ритуалов. Из книг мы знаем, что те места, где проводится забой жертвенных животных, Всевышний оберегает от всяких бед, катастроф и так далее. И мы надеемся, что в дальнейшем эта пандемия уйдет", - отметил Петров.

Другие участники пресс-конференции из Москвы, а также Дагестана, Крыма, Татарстана также сообщили об организации ритуалов в своих регионах в подобном формате.

Курбан-байрам - праздник жертвоприношения - один из двух главных мусульманских праздников наряду с Ураза-байрамом - в этом году пройдет 20 июля. Традиционно он отмечается массовой молитвой в мечетях и ритуалом принесения животного, как правило барана, в жертву Всевышнему. Согласно традиции, мясо убитого животного также раздается родным, друзьям и нуждающимся.

Также ранее сообщалось, что в нынешнем году праздник пройдет в мечетях Москвы и области без участия прихожан. Для них будут организованы онлайн-трансляции молитв и обращений духовных лидеров.