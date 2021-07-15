Трое мигрантов избили двух мужчин на станции метро "Царицыно" в Москве

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Трое уроженцев ближнего зарубежья избили двух мужчин на станции "Царицыно" Замоскворецкой линии московского метро, в результате двое пострадавших госпитализированы, нарушители задержаны. Об этом говорится в сообщении "МВД-Медиа".

"По предварительным данным, в ночное время трое злоумышленников, находясь на платформе станции "Царицыно" Замоскворецкой линии столичного метро, вступили с двумя мужчинами в словесный конфликт, позже переросший в драку. Нанеся потерпевшим множественные удары руками и ногами в область тела и головы, они скрылись с места происшествия", - говорится в сообщении.

Пострадавшим была оказана доврачебная помощь, им вызвали наряд медиков. С травмами различной степени тяжести 32-летний житель Подмосковья и 44-летний житель столицы были госпитализированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает. "В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых на территории юго-западного округа Москвы. Ими оказались трое уроженцев ближнего зарубежья в возрасте от 19 до 26 лет", - отмечается в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное дело о побоях (ст. 116 УК РФ). В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.