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Власти Москвы рекомендовали ресторанам закрыть летние веранды из-за грозы

В столице также ожидается усиление ветра до 17 м/с

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Гроза и ветер с порывами до 17 м/с ожидаются в Москве в четверг. В связи с этим ресторанам и кафе рекомендуется закрыть летние веранды, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента торговли и услуг.

"В связи с прогнозируемым ухудшением погодных условий в столичном регионе, а также по предупреждению Гидрометцентра России о том, что в Москве 15 июля ожидаются грозы и усиление ветра с порывами до 17 м/с, просим все предприятия общественного питания, имеющие летние веранды, своевременно принять меры по прекращению их эксплуатации", - сообщили в пресс-службе. Также рестораторам и владельцам кафе необходимо укрепить все конструкции и закрыть зонты.

Как сообщается на сайте Гидрометцентра России, в Москве в четверг ожидаются переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза и до плюс 35 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с, при грозе с порывами до 17 м/с. В связи с жаркой погодой 15 июля в Московском регионе объявлен оранжевый уровень опасности.

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