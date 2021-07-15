"Москвариум" на ВДНХ запустил онлайн-проект "Акулы в Москве"

МОСКВА, 15 июля. ТАСС/. Познавательный онлайн-проект "Акулы в Москве" запущен на официальных страницах "Москвариума" на ВДНХ. До 26 августа в соцсетях будут публиковаться интересные факты, фото, инфографика и видеоролики, посвященные различным видам акул, сообщила в четверг пресс-служба ВДНХ.

"В рамках проекта "Акулы в Москве" специалисты расскажут о многообразии видов акул, их происхождении и эволюции, среде обитания, строении и образе жизни. Особое внимание будет уделено проблеме сокращения численности акул, связанной с деятельностью человека. Запуск программы приурочен к экологической дате - Всемирному дню осведомленности об акулах, который отмечается в разных странах мира в середине июля", - говорится в сообщении.

Онлайн-программа начнется с обзорного видео, в котором будут представлены акулы, живущие в "Москвариуме": тигровые песчаные, белоперые, черноперые, кошачьи, зебровые, куньи, японские бычьи, молотоголовые и ковровые. Понаблюдать за этими видами рыб, включая недавно родившегося белоперого акуленка, можно в экспозиции океанариума, которая открыта для посетителей ежедневно с 10:00 до 22:00.

Также пользователи соцсетей узнают, когда жил предшественник современной акулы - мегалодон, какие органы чувств помогают хищникам ориентироваться в пространстве, где можно поплавать с китовыми акулами. Зрители смогут увидеть детский сад "Москвариума" с детенышами кошачьей акулы. В мире насчитывается более 500 различных видов акул, их можно встретить во всех океанах Земли. Кроме того, есть несколько пресноводных видов, обитающих в реках.